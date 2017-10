Tier 2, Ring, Rackard, and Meagher Cup draws 25 October 2017





The Tier 2, Christy Ring, Nicky Rackard and Lory Meagher Cup draws for 2018 were were made by the CCCC this afternoon.



Dates for the rounds will be confirmed in due course with the first team listed having home venue.

Tier 2 Hurling Championship

An Mhí

Aontroim

Ceatharlach

Ciarraí

Laois

An Iarmhí

Round 1

An Mhí v Aontroim

Ceatharlach v Ciarraí

Laois v An Iarmhí

Round 2

Ciarraí v Laois

Aontroim v Ceatharlach

An Iarmhí v An Mhí

Round 3

Ciarraí v An Iarmhí

Aontroim v Laois

Ceatharlach v An Mhí

Round 4

An Mhí v Ciarraí

Laois v Ceatharlach

An Iarmhí v Aontroim

Round 5

An Mhí v Laois

Ceatharlach v An Iarmhí

Aontroim v Ciarraí

Christy Ring Cup

Group 1

Cill Mhantáin

Maigh Eo

Cill Dara

Ros Comáin

Group 2

Doire

Londain

An Dún

Ard Mhacha

Round 1

Cill Mhantáin v Maigh Eo

Cill Dara v Ros Comáin

Doire v Londain

An Dún v Ard Mhacha

Round 2

Ros Comáin v Cill Mhantáin

Maigh Eo v Cill Dara

Ard Mhacha v Doire

Londain v An Dún

Round 3

Cill Mhantáin v Cill Dara

Ros Comáin v Maigh Eo

Doire v An Dún

Ard Mhacha v Londain

Nicky Rackard Cup

Group 1

An Lú

Warwickshire

Monaghan

An Longfort

Group 2

Tír Eoghain

Dún na nGall

Liatroim

Round 1

An Lú v Warwickshire

Muineachán v An Longfort

Tír Eoghain v Dún nan Gall

Round 2

An Longfort v An Lú

Warwickshire v Muineachán

Dún na nGall v Liatroim

Round 3

An Lú v Muineachán

An Longfort v Warwickshire

Liatroim v Tír Eoghain

Lory Meagher Cup

Fear Manach

An Cabhán

Lancashire

Sligeach

Round 1

Fear Manach v An Cabhán

Lancashire v Sligeach

Round 2

Sligeach v Fear Manach

An Cabhán v Lancashire

Round 3

Fear Manach v Lancashire

Sligeach v An Cabhán