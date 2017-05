Team news: three Ulster debuts for Tyrone 26 May 2017





Tyrone manager Mickey Harte.

©INPHO/Cathal Noonan. Tyrone manager Mickey Harte.©INPHO/Cathal Noonan.

Padraig Hampsey, Conall McCann and Kieran McGeary will all make their first start in the Ulster SFC when Tyrone take on Derry this Sunday.

In all there are five changes from the Tyrone side that lost out to Kerry in their final Allianz FL game.

Niall Morgan, Ronan McNamee, Rory Brennan, Conor Meyler and Matthew Donnelly replace Mickey O'Neill, Cathal McCarron, Ronan McNabb, Padraig McNulty and Darren McCurry.

Tyrone (SFC v Derry) - Senior appearances with Championship appearances in brackets

1 - Niall Morgan - Éadan na dTorc - 59 (16)

2 - Aidan McCrory - Aireagal Chiaráin - 95 (23)

3 - Ronan McNamee - Achadh Uí Aráin - 62 (17)

4 - Pádraig Hampsey - Oileán a’Ghuail - 20 (2)

5 - Tiernan McCann - Coill an Chlochair - 54 (13)

6 - Rory Brennan - Trí Leac - 26 (8)

7 - Peter Harte - Aireagal Chiaráin - 116 (37)

8 - Colm Cavanagh - An Mhaigh - 134 (48)

9 - Conall McCann - Coill an Chlochair - 26 (4)

10 - Kieran McGeary - Cabhán a'Chaortainn - 17 (3)

11 - Niall Sludden - An Droim Mór - 27 (5)

12 - Conor Meyler - An Omaigh - 22 (5)

13 - Mark Bradley - Coill an Chlochair - 33 (12)

14 - Sean Cavanagh (c) - An Mhaigh - 234 (84)

15 - Matthew Donnelly - Trí Leac - 90 (27)

Subs

16 - Michael O’Neill - Cluain Eo - 24 (5)

17 - Lee Brennan - Trí Leac - 12 (0)

18 - Frank Burns - Cabhán a'Chaortainn - 4 (0)

19 - Declan McClure - Cluain Eo - 9 (0)

20 - Darren McCurry - Éadan na dTorc - 72 (25)

21 - Hugh Pat McGeary - Cabhán a'Chaortainn - 8 (0)

22 - Ronan McNabb - An Droim Mór - 55 (19)

23 - Padraig McNulty - Dún Geanainn - 38 (8)

24 - Cathal McShane - Eoghan Ruadh Uí Néill - 27 (8)

25 - David Mulgrew - Ard Bó - 5 (0)

26 - Ronan O'Neill - An Omaigh - 64 (14)