Team news: Offaly minors stay the same

29 April 2017

Offaly minor hurlers take on Wexford in the quarter final.

The Offaly team to face Wexford in this afternoon's Leinster MHC quarter-final at Innovate Wexford Park is unchanged from that which defeated Kildare in the previous year.

Offaly (MH v Wexford): Ciaran Flynn; Luke O'Connor, Cathal O'Meara, Aidan King; Ciaran Guinan, Barry Keeley, Padraig Cantwell; David Nally, Conor Quinn; Mark O'Brien, Oisin Hickey, Conor Langton; Lochlann Kavanagh, Joey Keenaghan, Aaron Kenny (captain).




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