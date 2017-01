Team news: Armagh, Tyrone and Derry name starting line-ups 17 January 2017





The Armagh, Tyrone and Derry starting teams have all been announced ahead of tomorrow night's McKenna Cup Round 3 matches.

Armagh (McKenna Cup v Down): Paddy Morrison; John Magill, Charlie Vernon, Oisin Lappin; Aidan Forker, Niall Rowland, Ciaran Higgins; Stephen Sheridan, Aaron Findon; Ben Crealey, Conor White, Rory Grugan; Anthony Duffy, Ethan Rafferty, Oisin Mac Iomhair.

Tyrone (McKenna Cup v Donegal): Niall Morgan; Pádraig Hampsey, Justin McMahon, Cathal McCarron; Ronan McNabb, Tiernan McCann, Jonathan Monroe; Matthew Donnelly, Padraig McNulty; Declan McClure, Ronan O’Neill, Niall McKenna; Darren McCurry, Cahir McCullagh, Ronan McHugh.

Derry (McKenna Cup v QUB): Conor McLarnon; Ciaran Mullan, Conor Nevin, Ronan Murphy; Neil Forester, Oisin Duffin, Michael Warnock; Conor McAtamney, Aidan McLaughlin; Enda Lynn, James Kielt, Peter Hagan; Mark Lynch, Ryan Bell, Niall Loughlin.

All games throw in at 8pm.